أمانة الرياض تعيد فتح طريق الدائري الثاني عند تقاطعه مع العباسية (فيديو)

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أعلنت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة إعادة فتح الطريق الدائري الثاني عند تقاطعه مع طريق العباسية.

تم ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد بكلا الاتجاهين للجسر المكون من أربعة مسارات لكل اتجاه؛وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

أعمال الصيانة

وبدأت الأمانة بتاريخ السادس من ذي الحجة 1444هـ أعمال الصيانة، وأعلنت عن إغلاق الموقع جزئيًّا في المسارين الثالث والرابع لمدة خمسة عشر يومًا، وتحويل حركة السير إلى المسارين الأول والثاني، ثم إغلاق المسارين الأول والثاني لمدة خمسة عشر يومًا أخرى،وتحويل حركة السير إلى المسارين الثالث والرابع، ووعدت بإعادة فتح الحركة المرورية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

السلامة المرورية

يذكر أن أعمال الصيانة التي تجريها الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

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