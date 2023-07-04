الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. موعد إيقاف صرف تعويض ساند و100 ألف ريال دعم من سكني غير مسترد
عاجل.. جيش الاحتلال ينكسر أمام الفلسطينيين في جنين ويقرر الانسحاب
لماذا لا يجب تناول الأطفال الماء في أول 6 أشهر من ولادتهم؟
عندما تصاب باحمرار العين واستمرار الحكة.. احذر هذه الأسباب
الغذاء والدواء: 5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية
مزيج الكالسيوم وفيتامين د .. لماذا يحتاجهما الجسم معا؟

الرئيسية

 /

صحة

 /

الغذاء والدواء: 5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية

الغذاء والدواء: 5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية

الغذاء والدواء: 5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية
٠٩:٢١:٠١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الغذاء والدواء متطلبات وتفاصيل خدمة استيراد الأجهزة الطبية عبر نظام فسح الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خطوات الفسح للأجهزة الطبية تساعدك عبر منصة فسح لتيسير رحلة العميل في استيراد الأجهزة الطبية عبر نظام فسح”.

اقرأ أيضا:

توجيه مهم من الغذاء والدواء لحفظ وتخزين اللحوم

5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية

– تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من منصة غد

– تسجيل الدخول في منصة فسح للأجهزة الطبية

– تعبئة بيانات نوع الأجهزة المراد استيرادها

– دراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة

– إصدار شهادة فسح

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن الأدوية المخالفة في موسم الحج

التعاون مع الجهات الحكومية

يذكر أن “الهيئة” تشارك خلال هذا الموسم جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية من خلال برامج عدة.

تتوزع بين برنامج التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية.

وبرنامج الرقابة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة. وبرنامج تقييم حالات التسمم أثناء أداء المشاعر، والبرامج التوعوية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. خلال موسم الحج وإجراء الدراسات الميدانية.

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء” توضح خطوات سلامة الأغذية والأدوية خلال موسم الحج

الكلمات الدلالية:
الغذاء والدواء فسح الأجهزة الطبية منصة فسح هيئة الغذاء والدواء

مواد ذات صلة

المزيد
نصائح غذائية: تناول بعض التمور قبل صلاة الفجر وقليلا من اللبن

نصائح غذائية: تناول بعض التمور قبل صلاة الفجر وقليلا من اللبن

٠١:٤٦ م، الجمعة، ٣٠ يونيو ٢٠١٧
توعية للطلاب.. الصحة تكشف طريقة حماية الطلاب من انتقال أشهر الفيروسات

توعية للطلاب.. الصحة تكشف طريقة حماية الطلاب من انتقال أشهر الفيروسات

٠٩:٢٧ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
18 منفعة جديدة من أول أكتوبر.. الضمان الصحي يستعد لإطلاق المنافع المحدثة ودليل الأدوية التأمينية

18 منفعة جديدة من أول أكتوبر.. الضمان الصحي يستعد لإطلاق المنافع المحدثة ودليل الأدوية التأمينية

٠٥:١٩ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
علماء يعثرون على مادة فعالة ضد الزهايمر في «الشاي الأخضر»

علماء يعثرون على مادة فعالة ضد الزهايمر في «الشاي الأخضر»

٠٥:٣٩ م، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *