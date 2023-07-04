الغذاء والدواء: 5 خطوات للفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الغذاء والدواء متطلبات وتفاصيل خدمة استيراد الأجهزة الطبية عبر نظام فسح الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خطوات الفسح للأجهزة الطبية تساعدك عبر منصة فسح لتيسير رحلة العميل في استيراد الأجهزة الطبية عبر نظام فسح”.

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– تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من منصة غد

– تسجيل الدخول في منصة فسح للأجهزة الطبية

– تعبئة بيانات نوع الأجهزة المراد استيرادها

– دراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة

– إصدار شهادة فسح

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التعاون مع الجهات الحكومية

يذكر أن “الهيئة” تشارك خلال هذا الموسم جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية من خلال برامج عدة.

تتوزع بين برنامج التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية.

وبرنامج الرقابة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة. وبرنامج تقييم حالات التسمم أثناء أداء المشاعر، والبرامج التوعوية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. خلال موسم الحج وإجراء الدراسات الميدانية.

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