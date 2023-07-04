لماذا لا يجب تناول الأطفال الماء في أول 6 أشهر من ولادتهم؟

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كشف الدكتور فهد اليامي استشاري مسالك بولية وأطفال، عن سبب منع الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 6 أشهر من شرب الماء.

صغر حجم المعدة

وقال “اليامي” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” لا ينصح بإعطاء المواليد الماء في الستة الأشهر الأولى من العمر لصغر حجم معدتهم”.

وتابع :” وحتى الكميات الصغيرة ستملأ معدتهم ويمكن أن تتداخل مع قدرة أجسامهم على امتصاص العناصر الغذائية في حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي”.

النساء الحوامل

ومؤخرًا، حذرت دراسة النساء الحوامل من شرب الماء عبر العبوات البلاستيكية، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب فى مرض خطير لهم وللجنين.

وأوضحت أن جزيئات البلاستيك يمكن أن تصل إلى أعضاء الجنين، بحسب الخبير في الأنسجة وعلم الأجنة في جامعة روما الدكتور لويسا كامبانيولو.

وأشار “كامبانيولو” إلى أن وجود أدلة متزايدة على أن الجزيئات البلاستيكية النانوية والميكروية تنتهي في الأنسجة البشرية.

وأضاف: “هناك دلائل على أن الجنين هو هدف للجزيئات البلاستيكية عبر المشيمة، محذرًا من حشو المشيمة بجزيئات بلاستيكية، حتى لا يتأثر الجنين”.

اضطراب شائع أثناء الحمل

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، عن اضطراب شائع في أثناء الحمل ترتبط به زيادة خطر الوفاة لدى الأطفال، منذ الولادة وحتى سن التاسعة عشرة.

وزعمت الدراسة، أن هذا الاضطراب، الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي لدى الأمهات، أن يسبب العديد من الأمراض المميتة للأطفال في وقت لاحق من العمر.

ووفقًا للأطباء، يؤثر ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) على ما يصل إلى 10% من جميع الأمهات الحوامل.

ويصف ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) مجموعة من الحالات تشمل مقدمات الارتعاج eclampsia وتسمم الحمل..

التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

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