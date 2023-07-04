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عندما تصاب باحمرار العين واستمرار الحكة.. احذر هذه الأسباب
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عندما تصاب باحمرار العين واستمرار الحكة.. احذر هذه الأسباب

عندما تصاب باحمرار العين واستمرار الحكة.. احذر هذه الأسباب

عندما تصاب باحمرار العين واستمرار الحكة.. احذر هذه الأسباب
٠٩:٢١:٥٧ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مدينة الملك سعود الطبية إنفوجراف للتوضيح بأسباب احمرار العين واستمرار الحكة.

وقالت في إنفوجراف: “يعاني البعض في فصلي الربيع والصيف من احمرار العين مع الحكة المستمرة، إلى جانب نقص القدرة على الرؤية بوضوح .. تعرف على مسببات حساسية العين”.

ماهي أعراضها؟

1- إحمرار وتورم في الملتحمة

2- إحساس بالحكة

3- زيادة الإفرازات المخاطية

4- الإحساس بالجفاف في العين

5- زيادة في إفراز الدموع

ماهي أسبابها ؟

1- حبوب اللقاح (من الأشجار والحشائش والمزروعات) والتي تكثر وتنتشر في فصل الربيع.

2- الرياح المحملة بالأتربة والغبار.

3- ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس (خاصة الأشعة فوق البنفسجية وخاصة في فصل الصيف).

4- الملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها.

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5 أسباب

في وقت سابق، كشفت الطبيبة المصرية، نيسا أسلم، عن 5 أسباب لاحمرار العين، وحذرت من الحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية.

وقالت الطبيبة إنه من الممكن أن تشير إلى تداعيات خطيرة، إذا واكبتها عدة علامات وأعراض، مضيفة: قد يكون السبب في احمرار العين إصابة الإنسان بـ«الأمراض الالتهابية والمعدية»، ويمكن أيضًا أن يتسبب فايروس «كوفيد-19» في ظهور علامات حمراء بالعين.

وقد يتسبب التهاب الجفن في احمرار العين، وكذلك الإصابة بأمراض الحساسية، كما قد تتسبب العدسات اللاصقة في ظهور علامات حمراء بعين الإنسان. وقالت – لموقع «سكاي نيوز» – إنه عند الإصابة باحمرار العين يجب أن يكون العلاج سريعًا.

وحذرت من عدة أعراض تتطلب التوجه الفوري إلى المستشفى، هي:

1- تغيرات الرؤية.

2- صداع حاد.

3- حُمى.

4- حساسية غير عادية للضوء.

5- التورم وعدم القدرة على إبقاء العين مفتوحة.

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