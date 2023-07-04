مزيج الكالسيوم وفيتامين د .. لماذا يحتاجهما الجسم معا؟

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يحتاج جسم الإنسان دائما إلى مقدار معين من الكالسيوم وفيتامين د ، فهما مهمان جدا لتكوين العظام وغيرها من الوظائف.

بالنسبة للكالسيوم فهو يعمل بمثابة اللبنة الأساسية للعظام، ما يوفر القوة والكثافة، بحسب موقع “healthshots” الطبي المتخصص.

كما يشكل فيتامين “د” والكالسيوم معًا ثنائيًا ديناميكيًا يحمي عظامك! لكن ما مقدار هذه العناصر الغذائية التي نحتاجها للحفاظ على صحة العظام المثلى؟

لماذا نحتاجهما معا؟

الاثنان مهمان جدا لصحة العظام والمفاصل بسبب أدوارهما الفردية والمترابطة في الجسم.

ومن فوائدهما ما يلي:

– الكالسيوم معدن يلعب دورًا مهمًا في بناء عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها.

– يتم تخزين غالبية الكالسيوم بالجسم في العظام؛ حيث يوفر الدعم الهيكلي والقوة.

– إن تناول كميات كافية من الكالسيوم ضروري طوال الحياة لدعم صحة العظام، خاصة خلال فترات النمو مثل الطفولة والمراهقة.

– يشارك الكالسيوم في العديد من الوظائف الفسيولوجية، بما في ذلك تقلص العضلات ونقل الأعصاب وتجلط الدم.

فوائد عديدة لفيتامين د

ومن الفوائد المهمة لفيتامين د ما يلي:

– يعزز امتصاص الكالسيوم من الأمعاء إلى مجرى الدم؛ فبدون فيتامين (د) كاف لا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم بشكل فعال من النظام الغذائي، ما يؤدي إلى انخفاض توافر الكالسيوم من أجل تمعدن العظام.

– يلعب فيتامين (د) أيضًا دورًا في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم والحفاظ على التوازن بين الكالسيوم المخزن في العظام والكالسيوم المنتشر في الجسم.

– بالإضافة إلى دوره في استقلاب الكالسيوم، فإن فيتامين (د) مهم أيضًا لوظيفة المناعة ونمو الخلايا وتعديل الالتهاب.

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