أهم 10.. موعد إيقاف صرف تعويض ساند و100 ألف ريال دعم من سكني غير مسترد

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. مع انتهاء عطلة العيد.. ما عقوبة انقطاع الموظفين عن الدوام؟

انتهت، أمس الاثنين، إجازة عيد الأضحى المبارك، ويعود اليوم الثلاثاء الموظفون الحكوميون، إلى أعمالهم.. المزيد هنا

قرّر عدم السداد.. توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية لمن تأخر عن دفع المستحقات

كشفت التأمينات الاجتماعية، عن الغرامة المقررة على من يتخلف عن سداد المستحقات على المنشأة الخاصة به.. المزيد هنا

رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيد بشأن حصوله على الدعم الإضافي بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 67 لشهر يونيو الماضي.. المزيد هنا

الكويت تخاطب مصر رسميًا في واقعة حرق العلم

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الخارجية، سلّمت للسفير المصري طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت.. المزيد هنا

بيان عاجل من الجيش المصري بشأن حادث مدينتي الذي هز مصر

أصدر المتحدث العسكرى المصري بيانًا رسميًا تعليقًا على ما عُرف إعلاميًا باسم “حادث مدينتي” الذي تسبب في حالة غضب كبير بجمهورية مصر العربية.. المزيد هنا

الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة الصحة، عبر (موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي لعام 2023م ضمن المرحلة الثانية.. المزيد هنا

وفاة طفل اشتهر بنبوغه في تلاوة القرآن بحادث أليم بدولة عربية

خيمت حالة من الحزن على رواد التواصل الاجتماعي في مصر، إثر وفاة طفل اشتهر بحفظه وتلاوة القرآن.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن لموظفي القطاع الخاص بخصوص الدعم

أتاح حساب المواطن، لموظفي القطاع الخاص التسجيل في برنامج الدعم، على أن تطبق الشروط عليهم.. المزيد هنا

موعد إيقاف صرف تعويض ساند.. توضيح مهم من التأمينات

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد إيقاف صرف تعويض ساند الذي يتم منحه للمتعطلين عن العمل.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “سكني” بخصوص دعم الـ 100 ألف غير المسترد

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص الحصول على الدعم غير المسترد البالغ قيمته 100ألف ريال.. المزيد هنا