للقضاء على النوم في مصليات المطارات.. مطار الملك خالد بالرياض يقدم خدمة يتجاهلها المسافرون

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يضطر بعض المسافرين للنوم في مصليات المطارات لانتظار الرحلات قبل إقلاعها، حيث حمّل البعض تأجيل الرحلات المسؤولية وآخرون يطالبون بتعزيز الخدمات اللوجستية.

كبسولات الراحة للنوم في المطار

وفي هذا السياق، أعلن مطار الملك خالد عن توفير كبسولات الراحة التي تتيح للمسافرين النوم في انتظار رحلاتهم.

ويمكن للمسافر استخدام هذه الكبسولات للراحة والنوم حتى موعد إقلاع الرحلة دون الاضطرار للنوم في المصليات، كما توفر هذه الكبسولات الراحة والهدوء للمسافرين.

تطبيق كاميرات التوثيق بالمطارات

وفي الشهر الماضي بدأت المديرية العامة للجوازات، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة.

ويهدف تطبيق كاميرات التوثيق إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أيضا يهدف إلى تمكين منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.

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