حساب المواطن: هذه العبارة تعني تجاوزك الحد المانع للدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المغردين بشأن رسالة غير مستحق للدعم رغم الأهلية.

سبب عدم نزول الدعم:

وتساءل المغرد قائلا: مسجل والأهلية مؤهل وجاني غير مستحق .. ما السبب؟

وردا على ذلك، أضاف الحساب: حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط portal.ca.gov.sa‎

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رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب

في وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيد بشأن حصوله على الدعم الإضافي بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 67 لشهر يونيو الماضي.

دعم حساب المواطن الإضافي

وقال المواطن في سؤاله عبر حساب “خدمة المستفيدين” : “أنا وابنتي مؤهلين ونزل لنا ٩٣٦ ريالا هل هو شامل الدعم الإضافي؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: “عزيزي المستفيد ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.