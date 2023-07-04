الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الكويت لمواطنيها: سارعوا بهذا الأمر
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الكويت لمواطنيها: سارعوا بهذا الأمر

الكويت لمواطنيها: سارعوا بهذا الأمر

الكويت لمواطنيها: سارعوا بهذا الأمر
٠٨:٤٢:٤٧ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ناشدت وزارة الداخلية الكويتية مواطنيها، اليوم الثلاثاء، بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر، مشددة على أهمية الإسراع إلى تجديده في حال انتهاء الصلاحية.

تجديد الجواز:

وقالت الداخلية الكويتية إن عملية تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر تتم عبر موقع وزارة الداخلية‏ وتطبيق (سهل).

المحافظات الست

وأشارت إلى أن الذين لم يبلغوا 21 عاماً عليهم مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الامر في محافظات البلاد الست الموزعة على النحو التالي:

1- محافظة العاصمة (مركز الشامية) على فترتين صباحية ومسائية.

2- محافظة الفروانية (مركز اشبيلية).

3- محافظة الجهراء (مركز سعد العبدالله).

4- محافظة حولي (مركز غرب مشرف).

5- محافظة مبارك الكبير (مركز العدان).

6- محافظة الأحمدي ( مركز جابر العلي ) على فترتين صباحية و مسائية.

استلام الجواز:

وأوضحت ان إستلام جواز السفر الإلكتروني يتم عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية للجواز الإلكتروني والتي تتواجد في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست خلال مواعيد الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 30. 1 ظهراً.

وأكدت أن هناك فترة مسائية من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً في مركزي (الشامية) و(جابر العلي).

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الداخلية الكويتية الكويت جواز السفر جواز السفر في الكويت

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