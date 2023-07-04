الكويت لمواطنيها: سارعوا بهذا الأمر
تواصل – فريق التحرير:
ناشدت وزارة الداخلية الكويتية مواطنيها، اليوم الثلاثاء، بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر، مشددة على أهمية الإسراع إلى تجديده في حال انتهاء الصلاحية.
تجديد الجواز:
وقالت الداخلية الكويتية إن عملية تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر تتم عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق (سهل).
المحافظات الست
وأشارت إلى أن الذين لم يبلغوا 21 عاماً عليهم مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الامر في محافظات البلاد الست الموزعة على النحو التالي:
1- محافظة العاصمة (مركز الشامية) على فترتين صباحية ومسائية.
2- محافظة الفروانية (مركز اشبيلية).
3- محافظة الجهراء (مركز سعد العبدالله).
4- محافظة حولي (مركز غرب مشرف).
5- محافظة مبارك الكبير (مركز العدان).
6- محافظة الأحمدي ( مركز جابر العلي ) على فترتين صباحية و مسائية.
استلام الجواز:
وأوضحت ان إستلام جواز السفر الإلكتروني يتم عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية للجواز الإلكتروني والتي تتواجد في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست خلال مواعيد الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 30. 1 ظهراً.
وأكدت أن هناك فترة مسائية من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً في مركزي (الشامية) و(جابر العلي).
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