الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
يقلل من أعراض الشيخوخة.. 6 فوائد حصرية في “إكليل الجبل”
حريق بمحل تجاري في تبوك بسبب تماس كهربائي (صور)
قانوني يحذر: تصرف بسيط يوقعك في غرامة 5 ملايين ريال والسجن 10 أعوام
الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن بحازان وآخر بالمنطقة الشرقية
مستفيد يشكو عدم صرف الدعم؟ برنامج ريف يعلق
قرّر عدم السداد.. توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية لمن تأخر عن دفع المستحقات

الرئيسية

 /

صحة

 /

يقلل من أعراض الشيخوخة.. 6 فوائد حصرية في “إكليل الجبل”

يقلل من أعراض الشيخوخة.. 6 فوائد حصرية في “إكليل الجبل”

يقلل من أعراض الشيخوخة.. 6 فوائد حصرية في “إكليل الجبل”
٠٨:٣٤:٠٥ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعد الروزماري أو ما يعرف بأكليل الجبل، من أكثر النباتات العشبية المفيدة للجسم.

موطن النبات:

وموطن هذا النبات هو البحر الأبيض المتوسط، وينمو بمفرده في كثير من أنحاء جنوبي أوروبا. يُزرع اليوم على نطاق واسع في معظم أنحاء العالم.

الاستخدامات في الطب البديل

أظهرت الدراسات أن هذه العشبة لها تأثير معاكس على الخلايا السرطانية، كما أن من أهم مميزاتها أيضا ما يلي:

1- مضاد للأكسدة وله تأثير إيجابي في حماية الكبد.

2- يقلل من أعراض الشيخوخة في الجلد.

3- يستخدم تاريخيا للمشاكل الهضمية، مثل عسر الهضم والتخلص من الغازات.

4- يُستخدم زيته الطيار خارجيًا في تسكين الأم العضلات.

5- مقو للدورة الدموية والأعصاب.

6- يُسخدم خارجيا للجروح والحروق البسيطة.

الاحتياطات والمحاذير:

1- يجب عدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة.

2- يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيا من الأعشاب الطبية.

3- ينبغي عدم استخدام إكليل الجبل للمرأة الحامل.

اقرأ أيضا:

“مستخلص من نبات طبيعي”.. مختص يكشف أفضل زيت لإنبات الشعر بسرعة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الروزماري الشيخوهة عشبة الروزماري فوائد الروز ماري

مواد ذات صلة

المزيد
احترس.. الشعور بالتعب صباحاً قد يشير إلى انخفاض نسبة السكر بالدم

احترس.. الشعور بالتعب صباحاً قد يشير إلى انخفاض نسبة السكر بالدم

٠٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦
4 عِلاجات منزلية فعّالة لخفض الحرارة المرتفعة لدى الأطفال

4 عِلاجات منزلية فعّالة لخفض الحرارة المرتفعة لدى الأطفال

٠٢:٥٠ ص، الجمعة، ٢٤ فبراير ٢٠١٧
“الاكتئاب القاتل”.. المكتئب أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

“الاكتئاب القاتل”.. المكتئب أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

٠١:٠٤ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
خبيرة تربوية: محاربة البدانة تبدأ منذ الصغر

خبيرة تربوية: محاربة البدانة تبدأ منذ الصغر

٠٤:٤١ م، الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *