يقلل من أعراض الشيخوخة.. 6 فوائد حصرية في “إكليل الجبل”

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يعد الروزماري أو ما يعرف بأكليل الجبل، من أكثر النباتات العشبية المفيدة للجسم.

موطن النبات:

وموطن هذا النبات هو البحر الأبيض المتوسط، وينمو بمفرده في كثير من أنحاء جنوبي أوروبا. يُزرع اليوم على نطاق واسع في معظم أنحاء العالم.

الاستخدامات في الطب البديل

أظهرت الدراسات أن هذه العشبة لها تأثير معاكس على الخلايا السرطانية، كما أن من أهم مميزاتها أيضا ما يلي:

1- مضاد للأكسدة وله تأثير إيجابي في حماية الكبد.

2- يقلل من أعراض الشيخوخة في الجلد.

3- يستخدم تاريخيا للمشاكل الهضمية، مثل عسر الهضم والتخلص من الغازات.

4- يُستخدم زيته الطيار خارجيًا في تسكين الأم العضلات.

5- مقو للدورة الدموية والأعصاب.

6- يُسخدم خارجيا للجروح والحروق البسيطة.

الاحتياطات والمحاذير:

1- يجب عدم استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة.

2- يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيا من الأعشاب الطبية.

3- ينبغي عدم استخدام إكليل الجبل للمرأة الحامل.

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