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اعتقال جندي بريطاني كاد يثير حربًا بين روسيا وبريطانيا
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اعتقال جندي بريطاني كاد يثير حربًا بين روسيا وبريطانيا

اعتقال جندي بريطاني كاد يثير حربًا بين روسيا وبريطانيا

اعتقال جندي بريطاني كاد يثير حربًا بين روسيا وبريطانيا
٠٨:٣٧:٢١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أفادت صحيفة The Mirror بأنه تم سجن الجندي البريطاني، ألكسندر جارمس رزي، بسبب مغادرته مركز خدمته والذهاب للقتال في أوكرانيا.

حرب بين روسيا وبريطانيا

وذكرت الصحيفة أن المحكمة اعتبرت أن تصرفات الرجل يمكن أن تثير حربا بين روسيا وبريطانيا.

وأضافت: “علمت المحكمة العسكرية أنه أثناء قتاله إلى جانب الميليشيا الأوكرانية، انتهك الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عاما الأوامر، وسبب خطرا أمنيا، ولولا القبض عليه لكان من الصعب التقليل من الضرر المحتمل”.

ذهب للحرب في أوكرانيا

وكان الجندي عضوا في الفوج الملكي الويلزي المتمركزة في إستونيا. وغادر الوحدة دون إذن وكتب إلى زملائه أنه ذاهب إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع إلى جانب قوات كييف.

وحكم القاضي على الجندي بالاحتجاز لمدة 12 شهرا في مركز عسكري.

وأشار إلى أن الأمر الخاص بالفوج الملكي الويلزي كان واضحا لحماية الدولة البريطانية من الانجرار إلى النزاع.

وشدد القاضي على أنه كان ممنوعا من الذهاب إلى أوكرانيا دون إذن.

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الكلمات الدلالية:
بريطانيا جندي بريطاني حرب روسية روسيا

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