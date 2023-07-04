مؤسسة الري تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التوظيف في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس للعمل في (الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
– مسؤول استمرارية الاعمال.
– مسؤول التزام.
– محلل التحصين السيبراني.
– محلل عمليات الامن السيبراني.
– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
– منسق مشروع. (وظيفتان)
– محلل اعمال تقنية المعلومات.
– مشغل تطبيقات.
– محلل أنظمة تحكم.
– محلل سياسات وتعرفة.
– محلل نظم معلومات جغرافية.
– مخطط الاستثمارات والخدمات.
– محلل أداء.
– محلل تخطيط الموارد البشرية.
– مسؤول توظيف.
– مسؤول رواتب.
– مسؤول مشتريات ومناقصات.
– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
– محلل استهلاك مياه.
– مشرف عمليات توزيع.
– مشرف عمليات مصارف.
التخصصات المطلوبة:-
– إدارة الاعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الجودة.
– علوم الحاسب.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة المباني.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة المعمارية.
– هندسة تصميم.
– الهندسة المدنية.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الالكترونيات والتحكم.
– الاقتصاد.
– المالية.
– المحاسبة.
– نظم المعلومات الجغرافية.
– الجيوماتكس.
– تسويق و إعلان.
– الموارد البشرية.
– إدارة سلاسل الامداد.
– العلوم البيئية.
– الإحصاء.
– العلوم الزراعية.
– العلوم البيئية.
موعد التقديم:
– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق بالميلادي 2023/07/04م، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م.
طريقة التقديم:
عبر موقع المؤسسة العامة للري: اضغط هنا