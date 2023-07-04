مؤسسة الري تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التوظيف في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس للعمل في (الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

– مسؤول استمرارية الاعمال.

– مسؤول التزام.

– محلل التحصين السيبراني.

– محلل عمليات الامن السيبراني.

– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.

– منسق مشروع. (وظيفتان)

– محلل اعمال تقنية المعلومات.

– مشغل تطبيقات.

– محلل أنظمة تحكم.

– محلل سياسات وتعرفة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مخطط الاستثمارات والخدمات.

– محلل أداء.

– محلل تخطيط الموارد البشرية.

– مسؤول توظيف.

– مسؤول رواتب.

– مسؤول مشتريات ومناقصات.

– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.

– محلل استهلاك مياه.

– مشرف عمليات توزيع.

– مشرف عمليات مصارف.

التخصصات المطلوبة:-

– إدارة الاعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة الجودة.

– علوم الحاسب.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة المباني.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة المعمارية.

– هندسة تصميم.

– الهندسة المدنية.

– هندسة الحاسب.

– هندسة الالكترونيات والتحكم.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– الجيوماتكس.

– تسويق و إعلان.

– الموارد البشرية.

– إدارة سلاسل الامداد.

– العلوم البيئية.

– الإحصاء.

– العلوم الزراعية.

– العلوم البيئية.

موعد التقديم:

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق بالميلادي 2023/07/04م، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م.

طريقة التقديم:

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