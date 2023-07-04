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حريق بمحل تجاري في تبوك بسبب تماس كهربائي (صور)

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حريق بمحل تجاري في تبوك بسبب تماس كهربائي (صور)

حريق بمحل تجاري في تبوك بسبب تماس كهربائي (صور)

حريق بمحل تجاري في تبوك بسبب تماس كهربائي (صور)
٠٧:٣٧:٤٨ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، في تبوك مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بسبب تماس كهربائي.

حريق محل تجاري بتبوك

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني تبوك أخمد حريقًا في محل تجاري، بسبب تماس كهربائي، ولا إصابات”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني، في السيطرة على الحريق.

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بالمدينة المنورة.

إخماد حريق بالمدينة المنورة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالمدينة أخمدت حريقا في محل تجاري دون إصابات ولله الحمد.

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إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني برماح، إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، دون وقوع إصابات بفضل الله.

حريق ناقلة وقود برماح

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني رماح أخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

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ومساء السبت الماضي، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني تبوك حريق محل تجاري

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