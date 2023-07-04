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مستفيد يشكو عدم صرف الدعم؟ برنامج ريف يعلق

مستفيد يشكو عدم صرف الدعم؟ برنامج ريف يعلق

مستفيد يشكو عدم صرف الدعم؟ برنامج ريف يعلق
٠٧:٣١:٥١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج ريف، مع شكاوى بعض المستفيدين، بشأن صرف الدعم المستحق لهذا الشهر.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، نشكر لك تواصلك”.

دعم برنامج ريف مستمر

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف أن الدعم مستمر حاليا، لمن تنطبق عليه الشروط للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مستفيد قال فيه “سلام عليكم .. هل الدعم المتوقف أم التسجيل متاح حالياً؟

ورد البرنامج بقوله “حياك الله، الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط”.

وأضاف برنامج ريف أنه يمكن للمستفيد الإطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط التسجيل في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم مواطنا سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

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5- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

6- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

7- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

8- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

9- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

10- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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