قرّر عدم السداد.. توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية لمن تأخر عن دفع المستحقات

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كشفت التأمينات الاجتماعية، عن الغرامة المقررة على من يتخلف عن سداد المستحقات على المنشأة الخاصة به.

غرامة التأخير

وردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :” نود إشعاركم بعدم سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منشأتكم رقم نأمل المبادرة بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ هذه الرسالة تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية على صاحب العمل من قبل المؤسسة. إذا لم أسدد شنو الغرامة؟.

رد التأمينات الاجتماعية

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع للتأمينات الاجتماعية، بالتوضيح بأنه :” تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه”.

وتابع :” و يمكنك السداد عن طريق نظام سداد برقم اشتراك المنشأة علما بأن رمز السداد هو 060 “.

موعد إيقاف صرف تعويض ساند

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد إيقاف صرف تعويض ساند الذي يتم منحه للمتعطلين عن العمل.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة في كل مرة من مرات الاستحقاق.

وذلك خلال مدة محددة تنتهي بعد مرور 24 شهرًا من تاريخ أول صرف”.

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نظام ساند

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل..

أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام “ساند” كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

ويشترط أن يكون عمر المستفيد أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام “ساند” يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق “ساند”

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.