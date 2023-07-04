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الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن بحازان وآخر بالمنطقة الشرقية

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن بحازان وآخر بالمنطقة الشرقية

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن بحازان وآخر بالمنطقة الشرقية
٠٧:٣١:٥٨ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون الأمني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرب على المخدرات المنطقة الشرقية جازان

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