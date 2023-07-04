الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة
وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر استمرار تصعيد الاحتلال والعدوان على مدينة جنين
رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن
أمانة الشرقية: بدء أعمال الصيانة بجسر طريق الملك عبد العزيز في هذا الموعد
الجامعات في المملكة تعلن عن مواعيد الالتحاق.. تعرف على الشروط
إنجاز جديد.. جامعة المؤسس تحتل هذا المركز في قائمة الأفضل

الرئيسية

 /

فرص

 /

الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة

الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة

الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة
٠٧:٠٣:١٦ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عبر (موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي لعام 2023م ضمن المرحلة الثانية للتخصصات الصحية، الطبية، الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية، وغيرها – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المستهدفة (عامة – دقيقة):

– اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ.
– ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺦ والأﻋﺼﺎب.
– ﻃﺐ الأورام ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻃﻔﺎل.
– الأورام اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ أوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
– ﻋﻠﻢ الأﻣﺮاض الإﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ.
– ﻃﺐ الأﺳﺮة.
– اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة أﻃﻔﺎل.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻛﺒﺎر.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ أﻃﻔﺎل.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻧﻒ والأذن واﻟﺤﻨﺠﺮة واﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم.
– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم.
– أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ زراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء.
– ﻃﺐ الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺤﺮوق.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
– أﺷﻌﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ.
– ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.
– اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪي اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺒﺪ و اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس.
– الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ ا ﻋﺼﺎب.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ (اﻟﻜﺒﺎر).
– أﺷﻌﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم والأورام ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ و ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ الأﺟﻨﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر.

تخصصات طب الأسنان:

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻜﻴﻦ.
– ﻃﺐ وأﻣﺮاض اﻟﻔﻢ.
– ﻋﻼج ﻋﺼﺐ وﺟﺬور الأﺳﻨﺎن.
– ﻃﺐ أﺳﻨﺎن الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻠﺜﺔ.
– إﺻﻼح الأﺳﻨﺎن (اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ).
– ﺗﻘﻮﻳﻢ الأﺳﻨﺎن.
– اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ.

التخصصات المستهدفة للكوادر غير الصحية:

– الهندسة المعمارية.
– ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
– اﻟﻘﺎﻧﻮن.
– أﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ.
– ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
– اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
– ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
– ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت.

مواعيد التقديم:

1- غير الأطباء:
التقديم متاح حتى الخميس 13 يوليو 2023م – الموافق (25-12-1444هـ).

2- الأطباء:
التقديم متاح طوال العام 2023م.

اقرأ أيضا:

أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي الثانوية

الكلمات الدلالية:
الابتعاث الابتعاث الخارجي الصحة الفرص فرص وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة بكلية الملك فهد الأمنية للسعوديين فقط

وظائف شاغرة بكلية الملك فهد الأمنية للسعوديين فقط

٠٤:٥١ م، الأربعاء، ١٢ مارس ٢٠١٤
وظائف هندسية شاغرة بالخطوط الجوية «Saudia» في جدة

وظائف هندسية شاغرة بالخطوط الجوية «Saudia» في جدة

١٠:٠٢ م، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠٢٢
لحملة الابتدائية فأعلى.. غرفة الرياض تُعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة

لحملة الابتدائية فأعلى.. غرفة الرياض تُعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة

٠٢:١٢ م، الثلاثاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
فتح باب التسجيل في مركز إعداد الدعاة والداعيات بجدة

فتح باب التسجيل في مركز إعداد الدعاة والداعيات بجدة

٠١:١٨ م، الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *