الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، عبر (موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي لعام 2023م ضمن المرحلة الثانية للتخصصات الصحية، الطبية، الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية، وغيرها – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المستهدفة (عامة – دقيقة):
– اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ.
– ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺦ والأﻋﺼﺎب.
– ﻃﺐ الأورام ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻃﻔﺎل.
– الأورام اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ أوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
– ﻋﻠﻢ الأﻣﺮاض الإﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ.
– ﻃﺐ الأﺳﺮة.
– اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة أﻃﻔﺎل.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻛﺒﺎر.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ أﻃﻔﺎل.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻧﻒ والأذن واﻟﺤﻨﺠﺮة واﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم.
– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم.
– أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ زراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء.
– ﻃﺐ الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺤﺮوق.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
– أﺷﻌﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ.
– ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.
– اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪي اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺒﺪ و اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس.
– الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ ا ﻋﺼﺎب.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ (اﻟﻜﺒﺎر).
– أﺷﻌﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم والأورام ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ و ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ الأﺟﻨﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر.
تخصصات طب الأسنان:
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻜﻴﻦ.
– ﻃﺐ وأﻣﺮاض اﻟﻔﻢ.
– ﻋﻼج ﻋﺼﺐ وﺟﺬور الأﺳﻨﺎن.
– ﻃﺐ أﺳﻨﺎن الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻠﺜﺔ.
– إﺻﻼح الأﺳﻨﺎن (اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ).
– ﺗﻘﻮﻳﻢ الأﺳﻨﺎن.
– اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ.
التخصصات المستهدفة للكوادر غير الصحية:
– الهندسة المعمارية.
– ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
– اﻟﻘﺎﻧﻮن.
– أﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ.
– ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
– اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
– ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
– ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت.
مواعيد التقديم:
1- غير الأطباء:
التقديم متاح حتى الخميس 13 يوليو 2023م – الموافق (25-12-1444هـ).
2- الأطباء:
التقديم متاح طوال العام 2023م.
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فتح باب التقديم للإبتعاث الخارجي لعام 2023م. #وزارة_الصحة
للإطلاع على قائمة التخصصات والضوابط والشروط/https://t.co/uOh3sv4KPm pic.twitter.com/FYll4xnw6d
— منسوبي وزارة الصحة (@e_mohcom) July 4, 2023