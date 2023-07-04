قانوني يحذر: تصرف بسيط يوقعك في غرامة 5 ملايين ريال والسجن 10 أعوام

تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي والقانوني محمد بن طالب عن تصرف بسيط وبحسن نية قد يسبب حبس صاحبه لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين ريال.

تصرف خاطئ:

وأضاف أن هذا التصرف هو السماح للآخرين باستخدام “شبكتك”، قائلا: قد يصلك رسالة للتحقيق في جريمة معلوماتية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمساعدة في الدخول لموقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة.

وتابع: هذه الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

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بينهم امرأة.. القبض على 4 أشخاص لارتكابهم الجرائم المعلوماتية والآداب العامة بالرياض

شرطة الرياض:

في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والآداب العامة.

وأوضحت أنها ألقت القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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