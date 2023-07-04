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رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن
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رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن

رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن

رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن
٠٦:٥٠:٤٢ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة بشكل رسمي بطاقة “أولوية” تجريبياً على تطبيق “صحتي” الإلكتروني وذلك لفئة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة من الجنسين بالمملكة دون الحاجة لطباعتها أو التقديم بطلب الحصول عليها.

تسهيل إجراءات المستفيدين

وأكدت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات في مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، تسهيل إجراءات المستفيدين الحاصلين على بطاقة أولوية من خلال التطبيق وتقديم الخدمات لهم من خلال مكاتب أولوية بالمستشفيات.

وبينت الوزارة أن إطلاق البطاقة يأتي انطلاقًا من توجه الوزارة في تطوير خدماتها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة مثل تطبيق صحتي.

هدف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض الأقسام في المستشفيات وأولوية الحصول على الخدمة وتقليل مدة الانتظار والمساعدة على التنقل داخل المنشأة الصحية والمساعدة على التواصل والتنسيق لصرف الأدوية والأجهزة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية بطاقة أولوية كبار السن وزارة الصحة

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