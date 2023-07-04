الجامعات في المملكة تعلن عن مواعيد الالتحاق.. تعرف على الشروط

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أطلقت الجامعات والمعاهد والكليات في المملكة، بوابات القبول لطلبة الثانوية العامة على برامجها العلمية ودرجاتها سواء البكالوريوس أو الدبلوم.

جامعة جازان

كذلك أعلنت جامعة جازان عن موعد تقديم طلب القبول لخريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1445هـ إذ سيبدأ القبول بتاريخ 28 / 12 / 1445هـ الموافق 16 / 7 / 2023م

جامعة أم القرى

من جهتها، أعلنت جامعة أم القرى، عن موعد فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس وبرامج السنة التأهيلية للعام 1445هـ.

وسيبدأ القبول في يوم 21/ 12/ 1445هـ الموافق 9/ 7/ 1445هـ وينتهي 27/ 12/ 1445هـ الموافق 15/ 7/ 2023.

جامعة الملك فيصل

وتفصلا، أوضحت جامعة الملك فيصل بالأحساء أن الالتحاق يبدأ بتاريخ 21 ذو الحجة الجاري لعام 1444هـ، وشروط الالتحاق من هنا.

أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فإن باب الالتحاق بدأ منذ 4 من ذو الحجة لعام 1444هـ، وينتهي 18 من الشهر نفسه، ويمكن معرفة الشروط والتفاصيل من هنا، وفقا لـ”اليوم”.

جامعة الملك عبد العزيز

كذلك أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام 1445هـ، حيث ستكون بداية القبول في 1444/12/21 هـ الموافق 9/ 7/ 2023، ونهاية التقديم 1445/1/1 هـ الموافق 19/ 7/ 2023م.

بدورها، أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس لعام 1445هـ، ابتدًاء من 21 إلى 25 ذي الحجة 1444هـ.

جامعة طيبة

‏وأعلنت جامعة طيبة عن موعد فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس، إذ سيبدأ القبول بتاريخ 17 / 12 / 1445هـ وينتهي القبول بتاريخ 29 / 12 / 1445هـ

جامعة القصيم

في سياق متصل، أعلنت جامعة القصيم عن فترة التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.

وستكون بداية التقديم يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ ‏الموافق 16 / 7 / 2023م ونهاية التقديم الخميس 2 / 1 / 1445هـ ‏الموافق 20 / 7 / 2023م، من خلال موقع الجامعة الرسمي، علمًا بأن الجدول الزمني لأعمال القبول، والشروط والتخصصات المتاحة سوف تعلن لاحقًا.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أما جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام فتفتح باب التقديم في السابع من محرم المقبل لعام 1445هـ، وللتعرف على شروط الالتحاق اضغط هنا.

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