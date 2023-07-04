إنجاز جديد.. جامعة المؤسس تحتل هذا المركز في قائمة الأفضل

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن حلولها في المرتبة 143 عالميا والأولى عربيا وسعوديا في تصنيف (كيو إس) (QS) العالمي.

المرتبة الثانية:

وفي المرتبة الثانية سعوديا والثالثة عربيا، جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإحرازها المرتبة 180 عالميا.

وبذلك احتفظت جامعة الملك عبد العزيز بمكانتها الرائدة بين الجامعات العربية، على الرغم من تسجيل تراجع من المرتبة 106 إلى المرتبة 143.

أفضل 500 مؤسسة

وجاءت 14 جامعة عربية ضمن أفضل 500 مؤسسة، بزيادة اثنتين عن العام الماضي.

كما انضمت جامعتان عربيتان إلى جامعة الملك عبد العزيز السعودية في قائمة أفضل 200 جامعة، هما:

1- جامعة قطر (173).

2- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية (180).

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في وقت سابق، واصلت جامعة القصيم ظهورها للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل الجامعات المحلية والدولية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة طبقًا لتصنيف التايمز للتأثير 2023م.

وجاءت الجامعة في المرتبة من 600- 401 في هذه التصنيفـ ضمن أعلى 10 جامعات بالمملكة

وحلت في المرتبة 28 في تحقيق الهدف الأول للتنمية المستدامة والمهتم بمعالجة الفقر خلال المبادرات المختلفة والمضمنة في الخدمة المجتمعية والبحث العلمي والتعليم.