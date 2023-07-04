أمانة الشرقية: بدء أعمال الصيانة بجسر طريق الملك عبد العزيز في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، عن البدء في أعمال الصيانة بجسر طريق الملك عبد العزيز “طريق الميناء تقاطع طريق الملك فهد بالدمام”.

أعمال الصيانة:

وتتضمن أعمال الصيانة استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة وصيانة الحواجز الخرسانية، بدءًا من تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٤هـ ولمدة ١٠ أيام.

وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين أداء جودة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وقالت الأمانة إنه سيتم خلال هذه المدة إغلاق الجسر بالاتجاهين. وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر للسماح باستمرارية الحركة.

طريق الميناء:

وفيما يخص طريق الملك فهد المحلي للقادمين من الدمام والمتجه إلى طريق الميناء. سيتم تحويل الحركة المرورية إلى شارع 42 ثم الاتجاه إلى شارع 11 حتى الوصول إلى طريق الملك عبد العزيز.

وأضافت الأمانة: كما سيتم تحويل الحركة المرورية لطريق الملك فهد المحلي القادمين من الخبر والمتجه إلى طريق الميناء. شارع سلمان الفارسي، ثم الاتجاه إلى شارع الحسن البصري حتى الوصول إلى طريق الميناء.

الخدمات المقدمة:

وأكدت الأمانة حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع أداء الطُرق بما يُحقق بدوره أهداف جودة الحياة.

ودعت أمانة الشرقية، سالكي الطريق، إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى.

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