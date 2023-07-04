أرامكو لأعمال الخليج تعلن عن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي الثانوية

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أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج عن موعد فتح التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) للعام (2023م) لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من المواطنين.

ويعتبر هذا البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية والإدارية في الشركة.

التخصصات الجامعية:

يسمح للمبتعث اختيار التخصص الأكاديمي المراد دراسته من بين التخصصات والتي تم اختيارها بناء على احتياج الشركة المستقبلي:

– نظم معلومات إدارية

– إدارة سلاسل الإمداد

– قانون

– محاسبة / مالية

– تقنية معلومات

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– جيو فيزياء

– هندسة البرمجيات

– هندسة كيميائية

– هندسة كهربائية

– هندسة بيئة وصحة وسلامة

– هندسة بترول

– هندسة ميكانيكية

شروط القبول للطلاب والطالبات:

– أن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً في الفصل الدراسي الثالث للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي -1444هـ (2022-2023م) أو أن يكون قد أتم مرحلة الصف الثالث ثانوي بالكامل من إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الخفجي.

– على المتقدم أو المتقدمة الحصول على معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر في المواد العلمية.

وتشمل (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي، يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

– على المتقدم أو المتقدمة إحضار بطاقة أحوال وصورة منها أو جواز سفر ساري المفعول وأصل الشهادة وصورة منها واثبات درجة اختبار القياس قبل الدخول إلى قاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له / لها بدخول قاعة الاختبار.

– ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

نبذة عن البرنامج:

بعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة. وبعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو السعودية.

جهة الابتعاث:

يحق للمبتعث اختيار إحدى جهات الابتعاث المتاحة من قبل الشركة:

– داخل المملكة : جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– خارج المملكة : أمريكا وبريطانيا وكندا.

المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي:

– تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

– دفع رسوم التعليم والرسوم الأخرى المستحقة للكلية أو الجامعة مع دفع مكافأة شهرية.

– الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

– تذاكر سفر للطلاب والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/12/20هـ (الموافق 2023/7/8م).

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