الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي للعام الجاري.. التفاصيل كاملة
وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر استمرار تصعيد الاحتلال والعدوان على مدينة جنين
رسميًا.. الصحة تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لبطاقة أولوية لكبار السن
أمانة الشرقية: بدء أعمال الصيانة بجسر طريق الملك عبد العزيز في هذا الموعد
الجامعات في المملكة تعلن عن مواعيد الالتحاق.. تعرف على الشروط
إنجاز جديد.. جامعة المؤسس تحتل هذا المركز في قائمة الأفضل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بيان عاجل من الجيش المصري بشأن حادث مدينتي الذي هز مصر

بيان عاجل من الجيش المصري بشأن حادث مدينتي الذي هز مصر

بيان عاجل من الجيش المصري بشأن حادث مدينتي الذي هز مصر
٠٦:١٨:٥١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المتحدث العسكرى المصري بيانًا رسميًا تعليقًا على ما عُرف إعلاميًا باسم “حادث مدينتي” الذي تسبب في حالة غضب كبير بجمهورية مصر العربية.

تفاصيل حادث مدينتي

وتتخلص تفاصيل الحادث في نشوب مشاداة بين ضابط بالقوات المسلحة وجيرانه القاطنين في أحد التجمعات السكنية الخاصة “مدينتي” بمنطقة القاهرة الجديدة، تحولت إلى حادث مفجع، حيث قام الضابط بدهس عائلة كاملة بسيارته عمدًا.

وتسبب الحادث في وفاة امرأة “صيدلانية” وإصابة زوجها و4 من أبنائهما بإصابات بالغة، بالإضافة إلى إصابة صديق زوجها أيضًا بإصابات كبيرة.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيانه :” فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة” .

القتل العمد والشروع فيه

وتابع :” تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة ، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) ” جنايات عسكرية ” شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم ” القتل العمد والشروع فيه ” وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

واختتم متحدث الجيش الرسمي بيانه بالقول :” وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون ، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

اقرأ أيضا

الكويت تخاطب مصر رسميًا في واقعة حرق العلم

الكلمات الدلالية:
الجيش المصري القبض على ضابط مدينتي حادث مدينتي ضابط حادث مدينتي

مواد ذات صلة

المزيد
الأحوال المدنية: لم نطرد المواطنة المتداوَل مقطعها في وسائل التواصل

الأحوال المدنية: لم نطرد المواطنة المتداوَل مقطعها في وسائل التواصل

٠٣:١٥ م، الخميس، ١٤ مايو ٢٠١٥
توقعات «الأرصاد»: موجة «طقس بارد» على الرياض و6 مناطق

توقعات «الأرصاد»: موجة «طقس بارد» على الرياض و6 مناطق

٠٧:١٦ ص، الأثنين، ٠٧ يناير ٢٠١٩
11 حالة تتيح للعمالة المنزلية الانتقال لصاحب عمل آخر

11 حالة تتيح للعمالة المنزلية الانتقال لصاحب عمل آخر

٠٨:١٣ ص، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
لجنة الكشف عن ملابسات قبول طالبة جامعة تبوك تُعلن تقريرها

لجنة الكشف عن ملابسات قبول طالبة جامعة تبوك تُعلن تقريرها

١٢:٢٥ م، الخميس، ٣٠ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *