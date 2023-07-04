بيان عاجل من الجيش المصري بشأن حادث مدينتي الذي هز مصر

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المتحدث العسكرى المصري بيانًا رسميًا تعليقًا على ما عُرف إعلاميًا باسم “حادث مدينتي” الذي تسبب في حالة غضب كبير بجمهورية مصر العربية.

تفاصيل حادث مدينتي

وتتخلص تفاصيل الحادث في نشوب مشاداة بين ضابط بالقوات المسلحة وجيرانه القاطنين في أحد التجمعات السكنية الخاصة “مدينتي” بمنطقة القاهرة الجديدة، تحولت إلى حادث مفجع، حيث قام الضابط بدهس عائلة كاملة بسيارته عمدًا.

وتسبب الحادث في وفاة امرأة “صيدلانية” وإصابة زوجها و4 من أبنائهما بإصابات بالغة، بالإضافة إلى إصابة صديق زوجها أيضًا بإصابات كبيرة.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيانه :” فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة” .

القتل العمد والشروع فيه

وتابع :” تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة ، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) ” جنايات عسكرية ” شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم ” القتل العمد والشروع فيه ” وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

واختتم متحدث الجيش الرسمي بيانه بالقول :” وتؤكد القوات المسلحة على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون ، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

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