فوضى السلاح تضرب أمريكا.. مقتل 3 وإصابة 8 في حادث إطلاق نار جديد

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ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية قبل منتصف ليل الإثنين بالتوقيت المحلي.

مقتل 3 وإصابة أخرين

وأفادت شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية أن شخصا لقي حتفه في مكان الواقعة وتوفي الاثنان الآخران في المستشفى، بينما نُقل المصابون الثمانية إلى المستشفى ولم تحدد حالتهم بعد.

وأول أمس، أعلنت شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في حادث إطلاق نار في بالتيمور.

وحسب “العربية”، فقد أعلنت السلطات الأمريكية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرون آخرون جراء إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند.

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فوضى السلاح في أمريكا.. طفل عمره عامان يقتل والدته الحامل بالرصاص

فوضى السلاح في أمريكا

وقبل شهر، أطلق طفل يبلغ من العمر عامين، النار على والدته الحامل في شهرها الثامن، مما أدى إلى مقتلها في واحدة من الحوادث المتكررة بسبب فوضى السلاح بالولايات المتحدة.

وتعد هذه المأساة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة في الولايات المتحدة، البلد الذي يضم 400 مليون سلاح ناري لنحو 330 مليون نسمة.

وتمتلك حوالي 40% من الأسر الأمريكية أسلحة، وجزء كبير منها لديه أطفال، وفق بيانات مركز بيو للأبحاث.

وأقل من نصف هذه الأسر تحتفظ بأسلحتها بشكل آمن، وفق دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز.

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العنف المسلح يقتل أكثر من 14 ألف شخص

وتسببت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في مقتل 14 ألفًا و696 شخصًا منذ بداية العام الجارى.

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ووفقًا ‏لبيانات نشرها ‏‎”‎أرشيف عنف الأسلحة النارية”، فإنه من بين القتلى 521 من المراهقين و93 طفلا، حيث شهدت الولايات المتحدة منذ بداية العام 199 حادثة ‏إطلاق نار جماعي.