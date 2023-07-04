الصحة: 7 أسباب للصداع.. ونصائح لتخفيف الأعراض
تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة الصحة، بعض الأسباب للإصابة بالصداع بنوعيه الأولي والثانوي، كما وجهت بعض النصائح لتخفيف لأعراض.
أسباب الصداع الأولي
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بشكل عام هناك عدة أسباب للصداع وقد يكون الصداع أولي مثل:
– صداع الشقيقة
– الصداع التوتري بسبب الإرهاق والتوتر
– الصداع العنقودي
اقرأ أيضا:
هذه الأطعمة تمنع الصداع النصفي وحب الشباب وتقاوم 4 أمراض قاتلة
أسباب الصداع الثانوي
وتابعت وزارة الصحة، أن الصداع قد يكون ثانوي ويحدث لعدة أسباب منها:
– التهاب الجيوب الأنفية
– ارتفاع ضغط الدم
– ارتفاع ضغط العين
– التهاب الأذن
نصائح مهمة لتخفيف الأعراض
في سياق متصل، وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح لتقليل وتخفيف الأعراض الخاصة بالصداع كالتالي:
-تجنب محفزات الصداع كالتوتر،التعب وقلة النوم
-تجنب الإكثار من الكافيين، الضجيج والأضواء القوية
وأوضحت وزارة الصحة، أنه وفي حال عدم التحسن واستمرار العرض ننصح بمراجعة الطبيب المعالج لفحص وتقييم حالتك وإفادتك بما يلزم.
اقرأ أيضا:
القائمة الكاملة.. “أطعمة خارقة” تخفف من الصداع والبرد والغثيان وتشنجات العضلات
وعليكم السلام
بشكل عام هناك عدة أسباب للصداع وقد يكون الصداع أولي مثل:
– صداع الشقيقة
– الصداع التوتري بسبب الإرهاق والتوتر
– الصداع العنقودي
أو قد يكون الصداع ثانوي ويحدث لعدة أسباب منها:
– التهاب الجيوب الأنفية
– ارتفاع ضغط الدم
– ارتفاع ضغط العين
– التهاب الأذن
1-
— الصحة_937 (@SaudiMOH937) June 27, 2023