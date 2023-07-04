الصحة: 7 أسباب للصداع.. ونصائح لتخفيف الأعراض

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، بعض الأسباب للإصابة بالصداع بنوعيه الأولي والثانوي، كما وجهت بعض النصائح لتخفيف لأعراض.

أسباب الصداع الأولي

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بشكل عام هناك عدة أسباب للصداع وقد يكون الصداع أولي مثل:

– صداع الشقيقة

– الصداع التوتري بسبب الإرهاق والتوتر

– الصداع العنقودي

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أسباب الصداع الثانوي

وتابعت وزارة الصحة، أن الصداع قد يكون ثانوي ويحدث لعدة أسباب منها:

– التهاب الجيوب الأنفية

– ارتفاع ضغط الدم

– ارتفاع ضغط العين

– التهاب الأذن

نصائح مهمة لتخفيف الأعراض

في سياق متصل، وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح لتقليل وتخفيف الأعراض الخاصة بالصداع كالتالي:

-تجنب محفزات الصداع كالتوتر،التعب وقلة النوم

-تجنب الإكثار من الكافيين، الضجيج والأضواء القوية

وأوضحت وزارة الصحة، أنه وفي حال عدم التحسن واستمرار العرض ننصح بمراجعة الطبيب المعالج لفحص وتقييم حالتك وإفادتك بما يلزم.

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