أسرة فلسطينية بجنين أجبرت على ترك منزلها.. لن تصدق ما كتبته في رسالة متروكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول ناشطون صورة لرسالة تركتها عائلة من “جنين” لرجال المقاومة تخبرهم فيها عن مكان الطعام والمؤن ليتزوده بها.

مضمون الرسالة:

وفي الرسالة، كشفت الأسرة عن المكان الذي تم وضع الطعام والمال فيه، كما أخبروا المقاومة بوجود باب خلفي في حال أرادوا الانسحاب.

ويخوض الفلسطينيون في مخيم جنين معارك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عليهم منازلهم لإخراجهم منها عنوة.

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استشهاد 10 وإصابة 100.. إضراب فلسطيني شامل تنديدًا بالعدوان على جنين

إضراب شامل بكافة الجامعات والمؤسسات والبنوك

واليوم الثلاثاء عم الإضراب الشامل،كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، تنديدًا بالعدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

ويأتي الإضراب بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لجنين، والمستمر لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح العشرات.

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد شمل الإضراب الشامل اليوم، كافة الجامعات والمؤسسات والبنوك.

إغلاق المحال التجارية:

كما أغلقت المحال التجارية تضامناً مع مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان غاشم، واستهداف لكافة مرافق الحياة فيها.

من جانبه حمّل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الجرحى، الذين اعتقلهم خلال العدوان على مدينة جنين.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من داخل جنين، الذي تسمع فيه دوي انفجارات ناتجة عن القصف المستمر.

10 شهداء وأكثر من 100 جريح

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي إلى 10 شهداء وأكثر من 100 جريح.

وأوضحت في بيان أن الأطقم الطبية عثرت اليوم على جثمان شهيد في مرج بن عامر، قتل برصاص الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل عدوانه على جنين، ويغلق كافة مداخل المدينة.