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رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب
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رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب

رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب

رجل وابنته حصلا على 936 ريال دعم هل يشمله “الإضافي”؟.. حساب المواطن يجيب
٠٥:٣٩:٤٤ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيد بشأن حصوله على الدعم الإضافي بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 67 لشهر يونيو الماضي.

دعم حساب المواطن الإضافي

وقال المواطن في سؤاله عبر حساب “خدمة المستفيدين” : “أنا وابنتي مؤهلين ونزل لنا ٩٣٦ ريالا هل هو شامل الدعم الإضافي؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: “عزيزي المستفيد ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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أخبار السعودية الدعم الإضافي برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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