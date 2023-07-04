4 أسباب وراء زيادة الفاقد من الطعام في المناسبات والأعياد

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يزداد الفاقد من الطعام في المناسبات خاصة الأعياد والتي يكثر فيها عدد الزائرين.

4 أسباب

وهناك 4 أسباب رئيسية وراء زيادة الهادر من الطعام وهي كالتالي:

1- شراء وتحضير ما يزيد على الحاجة

2- عدم التخطيط الجيد قبل الاحتفال

3- عدم التخزين الجيد للطعام

4- العادات الاجتماعية السلبية

الهدر الغذائي

وفي أحدث إحصائية، كشفت أن المملكة تخسر سنويا 40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي السنوي، ونسبة الفقد للهدر الغذائي بلغت 33%.

ويتصدر الأرز قائمة الأطعمة المهدرة ، وتصل نسبته إلى 30% من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبتهما إلى 25% من قيمة الطعام المهدر.

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في وقت سابق، أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال شهر رمضان، حملة “بالكفاية تدوم”؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء.