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4 أسباب وراء زيادة الفاقد من الطعام في المناسبات والأعياد
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4 أسباب وراء زيادة الفاقد من الطعام في المناسبات والأعياد

4 أسباب وراء زيادة الفاقد من الطعام في المناسبات والأعياد

4 أسباب وراء زيادة الفاقد من الطعام في المناسبات والأعياد
٠٥:٤٥:٣١ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يزداد الفاقد من الطعام في المناسبات خاصة الأعياد والتي يكثر فيها عدد الزائرين.

4 أسباب

وهناك 4 أسباب رئيسية وراء زيادة الهادر من الطعام وهي كالتالي:

1- شراء وتحضير ما يزيد على الحاجة

2- عدم التخطيط الجيد قبل الاحتفال

3- عدم التخزين الجيد للطعام

4- العادات الاجتماعية السلبية

الهدر الغذائي

وفي أحدث إحصائية، كشفت أن المملكة تخسر سنويا 40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي السنوي، ونسبة الفقد للهدر الغذائي بلغت 33%.

ويتصدر الأرز قائمة الأطعمة المهدرة ، وتصل نسبته إلى 30% من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبتهما إلى 25% من قيمة الطعام المهدر.

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في وقت سابق، أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال شهر رمضان، حملة “بالكفاية تدوم”؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

حملة “بالكفاية تدوم” خلال شهر رمضان

وأكدت أن الحملة تهدف في المقام الأول، للحد من بعض مظاهر الإسراف خلال شهر رمضان المبارك.

خطوات المحافظة والحد من الهدر الغذائي

وللمحافظة على الطعام والحد من الهدر الغذائي، هناك عده خطوات يجب اتباعها لوضع نهاية لمثل هذه الظاهرة، ومن أبرزها:

1 – استشعار وجود النعمة وتوفرها بسهولة.

2 – حفظ الطعام في علب محكمة الإغلاق.

3 – شراء الطعام بقدر الحاجة لتفادي الهدر الغذائي.

4 – التواصل مع الجهات الخيرية الخاصة بتوزيع فائض الطعام.

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إهدار الطعام السعودية الطعام المملكة هدر الطعام

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