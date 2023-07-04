ضبط 73 داخل محميتين مَلَكيتين و6 مهربين بجازان

تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (73) مخالفًا لنظام البيئة، (58) مواطنًا، ومواطنان خليجيان، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية.

مخالفات رعي

وذلك لارتكابهم مخالفات رعي (1899) متنًا من الإبل، و(325) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

الإبلاغ عن المعتدين

‎وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ضبط 6 مهربين مخدرات بجازان

على الجانبالآخر، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وذلك لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

بعدة مناطق.. ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة