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“موانئ” تطلق مبادرة لإرسال أمتعة الحجاج قبل سفرهم بـ 48 ساعة
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“موانئ” تطلق مبادرة لإرسال أمتعة الحجاج قبل سفرهم بـ 48 ساعة

“موانئ” تطلق مبادرة لإرسال أمتعة الحجاج قبل سفرهم بـ 48 ساعة

“موانئ” تطلق مبادرة لإرسال أمتعة الحجاج قبل سفرهم بـ 48 ساعة
٠٥:٢٥:١٣ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة “غادر بلا أمتعة”، والتي تهدف الى إرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ 48 ساعة.

وقال الحساب الرسمي لـ موانئ عبر موقع “تويتر”: “موانئ تطلق مبادرة غادر بلا أمتعة، التي تهدف لإرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ (48) ساعة.

المبادرة تسعى لتحقيق 4 أهداف

  • إنسيابية حركة الحجاج
  • إنهاء إجراءات سفر السفن بسرعة.
  • سهولة نقل الحجاج من صالة المغادرة إلى السفينة
  • تسريع إجراءات المغادرة (التفتيش الشخصي – إنهاء إجراءات السفر).

عدد الحجاج الذين استقبلتهم المملكة

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وقد أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ (346,214) بنسبة (21 ٪)، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5 ٪).

بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4 ٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1 ٪).

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الكلمات الدلالية:
الحجاج امتعة الحجاج بلا امتعة سافر بلا امتعة موانئ

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