منطقتنا في المقدمة.. ارتفاع مخيف لمرض السكري بين الأطفال

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حذر باحثون من ارتفاع مرض السكري بين الأطفال بنسبة 40 في المئة خلال الثلاثين عامًا الماضية.

ووفقًا لباحثين صينيين، فإن عدد حالات الإصابة بالسكري بين الأطفال ارتفعت من 9.31 إلى 11.61 لكل 100 ألف خلال الفترة ما بين 1990 و2019 في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور كيفين زانج، من جامعة ويفانج الطبية: “يُعد سكري الأطفال تحديًا صحيًا عالميًا متزايدًا مع ارتفاع معدل الإصابة به”.

ولسنوات عديدة، كان معظم الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلا أنه “في الآونة الأخيرة، أدى الوباء العالمي لسمنة الأطفال إلى زيادة انتشار مرض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال”، بحسب زانج.

ويتسبب السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مميتة، بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكذلك تلف الأعصاب والعمى ومشاكل الكلى.

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تفاصيل الدراسة

نظرت الدراسة، التي نُشرت في دورية “جاما بيديياتريكس”، في كيفية تغير حالات مرض السكري في مرحلة الطفولة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وتتبع الباحثون الحالات والوفيات في أكثر من 1.4 مليون طفل تصل أعمارهم إلى 14 عامًا في 204 دولة حول العالم.

وبشكل عام، زادت الحالات بنسبة 39.4 في المائة لتصل إلى 580 227، حسب تقديراتهم.

وشهدت شمال أفريقيا والشرق الأوسط أكبر زيادة في عدد الحالات، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وسجلت فنلندا أعلى معدل إجمالي للإصابة في عام 2019، بينما شهدت بنجلاديش أكبر معدل وفيات.

وانخفضت الوفيات المرتبطة بالسكري من 6719 في 2990 إلى 5390 في 2019 على مستوى العالم.

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ما هي علامات إصابة الأطفال بالسكري من النوع الثاني؟

-الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة، خاصة في الليل.

-الشعور بالعطش باستمرار.

-التعب الشديد والشعور بالإرهاف.

-فقدان الوزن دون مبرر، أو الظهور بمظهر أنحف من المعتاد.

-حكة في الأعضاء التناسلية أو مرض القلاع.

-استغراق الجروح والجروح وقتًا أطول للشفاء.

-تشوش الرؤية.