توزيع مئات النسخ من المصحف للحجاج المغادرين في عدة منافذ

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع مئات النسخ من المصحف للحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة.

توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف

وأوضحت أنها ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، فقد وزعت هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة وترجمة معانيه على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الحديثة.

كما وزعت الوزارة في منطقة المدينة المنورة أمس، هدية خادم الحرمين على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،

توزع 11000 نسخة من المصحف الشريف بالشرقية

كما واصلت والوزارة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة الأربعة بالمنطقة الشرقية.

11400 نسخة من مختلف الإصدارات

وبعد أداء مناسك الحج، بلغ عدد النسخ الموزعة 11400 نسخة من مختلف الإصدارات وترجمات معاني القرآن الكريم، منذ بدء التوزيع.

وجرى توزيع 3158 نسخة بمنفذ البطحاء، و3400 نسخة بمنفذ الربع الخالي، و1034 بمنفذ الرقعي، و2882 بمنفذ سلوى، و925 بمنفذ جسر الملك فهد.

إجمالي عدد المصاحف بلغ 11570 مصحفًا

وأوضحت الوزارة أنه بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها على الحجاج 11570 مصحفاً من مختلف الإصدارات.

وأعرب الحجاج المغادرون عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين وسمو ولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

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