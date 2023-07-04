في شهرين..”اعتدال”و”تليجرام” يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة

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أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” بالتعاون مع منصة “تليجرام”، 7.207.810 محتويات متطرفة.

إغلاق 1554 قناة متطرفة

وأوضح أنه أغلق 1554 قناة متطرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي “أبريل – يونيو” 2023م.

رصد النشاط الرقمي لثلاثة تنظيمات إرهابية

ورصد فريق “اعتدال”، النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة “تليجرام” والعائد لثلاثة تنظيمات إرهابية “القاعدة وهيئة تحرير الشام وداعش”.

3.511.979 محتوى متطرفًا في 535 قناة

وتصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم القاعدة الإرهابي بـ 3.511.979 محتوى متطرفًا في 535 قناة متطرفة.

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وتلاها هيئة تحرير الشام بـ 1.951.527 محتوى متطرفًا بث على 403 قنوات، فيما بث تنظيم داعش الإرهابي 1.744.304 محتويات متطرفة على 616 قناة متطرفة.

كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي

وشهد يوم 18 أبريل 2023 الذي صادف 27 رمضان، أعلى نشاط في بث المحتويات المتطرفة بـ615.506 محتويات متطرفة، وإنشاء 81 قناة متطرفة.

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ولاحظ فريق الرصد في “اعتدال” كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة.

ببث 3.511.979 محتوى متطرفًا ونشرها عبر 535 قناة

وأكد أن هذا للمرة الأولى منذ فبراير 2022 حتى الآن، ببث 3.511.979 محتوى متطرفًا ونشرها عبر 535 قناة.

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يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” يواصلان تعاونهما المشترك للعام الثاني على التوالي.

إزالة 28.233.979 محتوى متطرفًا

ووصل عدد ما تمت إزالته 28.233.979 محتوى متطرفًا وإغلاق 10.218 قناة، وذلك منذ بدء التعاون في فبراير 2022 حتى يونيو 2023.