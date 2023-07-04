غدا.. إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر أبشر

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدا الأربعاء، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكن الراغبين في الشراء، من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأكدت أن المزاد يستمر حتى يوم الخميس 6 يوليو، عبر منصة “أبشر” فقط.

طريقة الحصول على خدمة اللوحات المميزة

يشار أن من يريد معرفة كيفية الحصول على خدمة اللوحات المميزة، عليه تطبيق الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي. اختيار المرور. اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، ثم يقوم المشتري بالبحث عن اللوحة التي يرغب في المزايدة عليها. دفع العربون، ومن ثم البدء بالمزايدة على اللوحة، عند الانتهاء من المزاد، يقوم النظام بإشعار المشتري عن فوزه باللوحة استكمال إجراءات دفع قيمة اللوحة خلال خمسة أيام من تاريخ إصدار فاتورة القيمة الإجمالية للوحة المميزة.

زيتم استلام اللوحة من المرور بعد دفع الفائز ثمنها كاملا، والذي يشمل: نوع اللوحة، رسوم إصدار اللوحة، وأجور الخدمة.

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