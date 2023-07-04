بعدة مناطق.. ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ضبط مواطنَيْن بمحافظة الدائر

ففي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنَيْن بمحافظة الدائر، لترويجهما 152,800 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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وضبطت91 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر بالحدود الشمالية

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة جدة تقبض على مقيم

فيما تمكنت شرطة محافظة جدة من ضبطمقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج (4.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

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وبينت أنه روج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999: في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.