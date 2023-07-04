هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم

تواصل – فريق التحرير:

يتزايد الإقبال على تناول الآيس كريم خلال فترة الصيف، بسبب مذاقه الجميل بالنكهات المتنوعة، ولكونه مرطبًا للجسم.

ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص يحظر عليهم تناوله بسبب تأثيراته الصحية عليهم.

ونصحت الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا، الذين يعانون من الحساسية لبروتين الحليب بعدم تناول الآيس كريم (البوظة)، والأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتوز بالحد من تناوله.

وأضافت في مقابلة مع موقع “جازيتا – رو”، أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، استبعاد الآيس كريم (البوظة) من نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

اقرأ أيضًا:

أغلى آيس كريم في العالم بقيمة 6700 دولار!

مرض السكري والآيس كريم

وتابعت: “تحتوي 100 جرام من الأيس كريم على 200-300 سعرة حرارية. كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، ما يشكل عبئا إضافيًا على البنكرياس، ويجعله يفرز كمية أكبر من الأنسولين و الإنزيمات الأخرى. أما المصاصات المثلجة (Ice pop) فتحتوي على سعرات حرارية أقل وجميع مكوناتها طبيعية”.

ونصحت الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث توضع بترتيب تنازلي وفق محتواها في المنتج. أي أن المكون الأول هو الأكثر في الآيس كريم، والأخير هو الأقل.

واستدركت: “لايمكن أن يحتوي الآيس كريم الحقيقي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، ولا على بديل لدهن الحليب”.

لكن بالنسبة للمصاصات المثلجة، فهي مصنوعة من عصير مجمد أو الشاي أو القهوة أو مشروبات أخرى، أي يجب أن تحتوي على نسبة بسيطة من الصبغات ومحسنات النكهة.

اقرأ أيضًا:

جمل صغير يذهب لمحل آيس كريم بسبب حرارة الجو.. شاهد ماذا فعل؟