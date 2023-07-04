الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يرتفع بنسبة 0.6% ويغلق عند 11619 نقطة
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سوق الأسهم يرتفع بنسبة 0.6% ويغلق عند 11619 نقطة

سوق الأسهم يرتفع بنسبة 0.6% ويغلق عند 11619 نقطة

سوق الأسهم يرتفع بنسبة 0.6% ويغلق عند 11619 نقطة
٠٤:١٥:١٤ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر سوق الاسهم ، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11619 نقطة (+ 74 نقطة).

وسجل السوق أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2022، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات المرتفعة 129،و المنخفضة 89.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 37.25 ريال، فيما أغلق سهم التموين، عند 111.60 ريال (+ 10 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2016، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عقدين مع شركة البحر الأحمر الدولية، بقيمة عقدية تقديرية تصل إلى 9 مليارات ريال.

كما ارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 7 % عند 178 ريالا.

إرتفاع سهم جمجوم وملاذ ولاء والعربية للتعهدات

وصعد سهم جمجوم فارما، في أولى جلساته بالسوق، بالنسبة القصوى عند 78 ريالا (+18 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 60 ريالا).

كما ارتفع سهما ملاذ وولاء بنسبة 10% و3 % على التوالي عقب إعلانهما عن تحقيق أرباح خلال الربع الأول 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سهم العربية للتعهدات الفنية أعلى إعلاق منذ الإدراج عند 187 ريالا (+10%)..

أسعار الأسهم المنخفضة

في المقابل، تراجعت أسهم بن داود، والسيف غاليري، وسليمان الحبيب، وكيان السعودية، ومجموعة صافولا، والمراعي، بنسب تراوح بين 1 و3%.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوقي جدوى ريت الحرمين، وجدوى ريت السعودية، بأقل من 1 %.

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