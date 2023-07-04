عبر “أبشر”.. كيف يمكنك استبدال لوحة مركبتك بسهولة؟

تواص – فريق التحرير:

أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية، “أبشر”، أنه يمكن استبدال لوحة مركبتك بكل سهولة عبر المنصة.

يمكنك استبدال لوحة مركبتك بكل سهولة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يمكن إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمركبات، منها:

– اللوحات المفقودة.

– اللوحات بدل تالف.

– تغيير مقاس اللوحة.

– إضافة شعار مميز للوحة.

وبينت أن طريقة تنفيذ خدمة استبدال لوحة المركبات بكل سهولة عبر المنصة، تكون على النحو التالي:

1 – الدخول على منصة أبشر.

2 – اختر خدمات من تبويب المركبات.

3 – اختيار إدارة المركبات.

4 – تحديد نوع المركبة.

5 – اختيار استبدال لوحة المركبة.

مزاد اللوحات الإلكترونية

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر.

كما أكدت الإدارة أن البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز من خلال 5 شعارات تتضمن “رؤية المملكة، والسيفين والنخلة، ملون وأسود، ومدائن صالح، والدرعية”.