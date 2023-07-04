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وفاة طفل اشتهر بنبوغه في تلاوة القرآن بحادث أليم بدولة عربية
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وفاة طفل اشتهر بنبوغه في تلاوة القرآن بحادث أليم بدولة عربية

وفاة طفل اشتهر بنبوغه في تلاوة القرآن بحادث أليم بدولة عربية

وفاة طفل اشتهر بنبوغه في تلاوة القرآن بحادث أليم بدولة عربية
٠٤:٢٥:٥٦ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خيمت حالة من الحزن على رواد التواصل الاجتماعي في مصر، إثر وفاة طفل اشتهر بحفظه وتلاوة القرآن.

وودعت محافظة دمياط – دلتا مصر – الطفل سعيد هيثم عنتر، الذي توفى إثر حادث أليم عندما كان يستقل دراجته في طريقه للمسجد حيث يحفظ القرآن بين صلاة المغرب والعشاء.

واشتهر الطفل الراحل بصوته العذب في تلاوة القرآن، مع انتشار العديد من مقاطع الفيديو المتداولة له.

وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه كان يصلى في بعض الأحيان إمامًا بالناس بالمسجد، كما كان يؤذن للصلاة.

وأقيمت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر أمس الإثنين، وسط مشاركة المئات.

وأثارت وفاته صدمة واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة بين أولئك الذين يعرفونه عن قرب في مسقط رأسه، وسط دعوات بأن يلهمه الله ذويه الصبر على مصابهم الأليم.

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الكلمات الدلالية:
الطفل سعيد هيثم عنتر القرآن رواد التواصل الاجتماعي في مصر محافظة دمياط

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