منعًا للانتظار.. إتاحة دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا، وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.

مزايا دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن دفع رسوم عبور الجسر إلكترونيًا له العديد من المزايا، منها:

1 – عبور أسرع.

2 – عدم الانتظار.

3 – بوابات إلكترونية تلقائية.

4 – تفعيل الخدمات عبر تطبيق “جسر”.

على المسافرين بحمل كافة الوثائق المطلوبة

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجميع المسافرين عبر جسر الملك فهد في الاتجاهين أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

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وأوضحت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر أيضًا.

يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية

وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الصلاحية وجواز السفر ساري الصلاحية واستخراج تأشيرة خروج وعودة.

ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

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ويتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن ستة أشهر وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا.

ويلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور، حيث يتطلب وجود:

1 – رخصة قيادة سارية الصلاحية لقائد المركبة.

2 – شهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية.

3 – شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

كما حثت المؤسسة على التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق “جسر”.