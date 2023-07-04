لاتشعر به المرأة حتى الولادة.. الكشف عن أسباب الحمل الخفي!

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يشير مصطلح “الحمل الخفي”، أو “الحمل غير المرئي” إلى حالة تعاني منها بعض النساء حين لايكتشفن حملهن في بعض الأحيان حتى يعانين من مخاض الولادة، بسبب عدم ظهور العلامات الأكثر شهرة للحمل، مثل تضخم البطن.

وقال الدكتور كاران راجان، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، إن هناك أشياء يمكن أن تؤدي إلى “الحمل الخفي”، أحدها هو الرحم المائل.

وأوضح أن “معظم النساء لديهن رحم معكوس، (يعني) أنه مائل قليلاً إلى الأمام. لكن واحدة من كل خمسة لديهن ميل للخلف نحو العمود الفقري”، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبعض النساء، قد يظل رحمهن مبلطًا إلى الوراء طوال فترة الحمل، الأمر الذي يفسر برأيه عدم ظهور العلامة الأشهر للحمل، وهي انتفاح البطن.

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عوامل تؤدي إلى الحمل الخفي

وأوضح أن العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الحمل الخفي يمكن أن تشمل:

-الجراحة السابقة.

-الانتباذ البطاني الرحمي.

-حالات نسائية أخرى.

وأشار إلى أن “هذه في الأساس عبارة عن مراسي بيولوجية تحافظ على الرحم ثابتًا في العمود الفقري وداخل تجاويف الحوض. إذا كانت هذه متيبسة بسبب التندب، فإن هذه الأربطة يمكنها حرفيًا تثبيت الرحم للخلف وتمنعه من البروز بعيدًا جدًا”.

وذكر أن النساء الأطول لديهن أيضًا فرصة أكبر في عدم إظهار نتوء ملحوظ عندما يتوقعن ذلك.

قال ، “إذا كنتِ أطول، سيكون لديك جذع أطول، لذا سيكون هناك مساحة أكبر للرحم لينمو إلى الأعلى بدلاً من الخارج فقط”، وربما يعطي مظهر نتوء صغير.

وأشار إلى أنه “إذا كان لديك عضلات بطن “متطورة” بشكل خاص، فقد يجعل ذلك رحمك “يتطور بالقرب من قلبك بدلاً من أن يكون بارزًا”.

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علامات الحمل الشائعة

هناك عدد قليل من علامات الحمل المبكرة التي يمكن التعرف عليها، تشمل:

-دورة غائبة أو خفيقة

-الشعور بالغثيان، عادة منذ حوالي أربعة إلى ستة أسابيع.

-الشعور بالتعب.

-التهاب الثدي والحلمات الداكنة.

-كثرة التبول.

-الشعور بالطعم المعدني في الفم.

-الرغبة الشديدة في تناول الطعام الجديد.

-فقدان الاهتمام بالأطعمة التي تستمتع بها عادة.