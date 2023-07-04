القبض على ألف تاجر مخدرات خلال شهر يونيو بالأردن

تواصل ـ فريق التحرير:

ألقت قوات الأمن العام في الأردن، القبض على أكثر من ألف من تجار ومروجي المخدرات، وضبط كميات مختلفة من المخدرات.

جاء في بيان لمديرية نشر اليوم ، قال فيه الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي: “تم خلال شهر يونيو التعامل مع 593 قضية، إتجار وترويج لمواد مخدرة.

وقد تم القبض خلالها على 1098 شخصا، ما بين تاجر ومروج لمواد مخدرة، منهم أشخاص مصنفون خطرين، وجرى إحالتهم جميعا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

ضبط 124 كيلو جرام من الحشيش

وقال أيضا: تم خلال تلك القضايا ضبط 124 كلجم حشيش و900 ألف حبة كبتاغون، وثمانية آلاف حبة مخدرة، وأربعة كلجم كريستال مخدر.

وشملت المضبوطات أيضا، 37 كلجم ماريجوانا و24 جرام كوكايين، وإثنين كلجم حشيش صناعي و2,4 كلجم بودرة، حشيش صناعي ومجموعة من الأسلحة النارية”.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات واسلحة قادمة من الأراضي السورية منها محاولات تستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

85% من المضبوطات معدة للتهريب للخارج

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات، التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

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