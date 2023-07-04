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“البيئة” تدعو المتقدمين على هذه الوظائف لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو المتقدمين على هذه الوظائف لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو المتقدمين على هذه الوظائف لاستكمال مسوغات التعاقد
٠٣:٢٢:٣٣ م، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعـت وزارة البيئة، المرشحين المـتـقــدمـين علــى وظـائف الطب البيطري المعـلـن عـنها بتاريخ 14 / 10/ 1444هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد.

وأوضحت أنه للتحقق من حالة الترشيح يرجى زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).

طريقة التواصل مع المرشحين

يذكر أنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق رسائل SMS لإجراء الكشف الطبي من خلال عيادات اللياقة التابعة لوزارة الصحة.

وللاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف رقم “0112038888” تحويله رقم “8058” “1993” “2374”.

إعداد كود وطني لمصادر واستخدامات المياه

في الوقت نفسه، وقعت الوزارة، عقدًا لدراسة وإعداد وثيقة الكود الوطني لمصادر المياه واستخداماتها؛ مع إحدى الشركات الرائدة في المجال، تتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة وفقَا لنظام المياه.

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وأوضحت الوزارة، أن الوثيقة ترتبط بنظام المياه؛ وتهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

كما يضمن توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين.

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