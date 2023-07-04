“التقنية لعلوم الطيران” تعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن فتح باب التسجيل للانضمام لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني.
وأوضحت أن البرنامج لعام 2023 / 2024م – بالتعاون مع القوات الجوية الملكية السعودية والعديد من الجهات الحكومية، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
1- مسار التدريب العسكري:
* المزايا:
1 – فرصة ابتعاث للطلبة المميزين والمتفوقين.
2 – توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.
3 – علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.
4 – مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التدريب إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.
5 – تدريب منتهي بالتوظيف حيث يعين الخريج على رتبة وكيل رقيب فني صيانة طائرات.
* الشروط:
1 – اجتياز المقابلة الشخصية.
2 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
3 – اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
4 – قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
5 – حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
* قطاعات التعيين للمسار العسكري:
– القوات الجوية الملكية.
– القوات البرية الملكية.
– القوات البحرية الملكية.
* تخصصات المسار العسكري:
1- صيانة الطائرات:
– تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).
– تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).
2- نظم الطائرات بدون طيار:
– تخصص إلكترونيات الطيران.
– تخصص ميكانيكا الطيران.
– تخصص اتصالات الطيران.
2- مسار التدريب المدني:
* المزايا:
– مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
– فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.
– مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
– منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.
* الشروط:
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
– اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
– إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
– أن يكون المتقدم خريج (الثانوية العامة للعلوم التطبيقية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية.
* تخصصات المسار المدني:
– صيانة الطائرات: (هياكل ومحركات).
* مواعيد التقديم:
– بداية التقديم: الأحد 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م.
– نهاية التقديم: السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م.
* رابط التقديم:
يبدأ التقديم خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر موقع الكلية الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )
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