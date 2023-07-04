“التقنية لعلوم الطيران” تعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن فتح باب التسجيل للانضمام لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني.

وأوضحت أن البرنامج لعام 2023 / 2024م – بالتعاون مع القوات الجوية الملكية السعودية والعديد من الجهات الحكومية، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

1- مسار التدريب العسكري:

* المزايا:

1 – فرصة ابتعاث للطلبة المميزين والمتفوقين.

2 – توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

3 – علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.

4 – مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التدريب إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.

5 – تدريب منتهي بالتوظيف حيث يعين الخريج على رتبة وكيل رقيب فني صيانة طائرات.

* الشروط:

1 – اجتياز المقابلة الشخصية.

2 – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

3 – اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).

4 – قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

5 – حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

* قطاعات التعيين للمسار العسكري:

– القوات الجوية الملكية.

– القوات البرية الملكية.

– القوات البحرية الملكية.

* تخصصات المسار العسكري:

1- صيانة الطائرات:

– تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).

– تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).

2- نظم الطائرات بدون طيار:

– تخصص إلكترونيات الطيران.

– تخصص ميكانيكا الطيران.

– تخصص اتصالات الطيران.

2- مسار التدريب المدني:

* المزايا:

– مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

– فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.

– مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.

– منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

* الشروط:

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

– إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

– أن يكون المتقدم خريج (الثانوية العامة للعلوم التطبيقية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية.

* تخصصات المسار المدني:

– صيانة الطائرات: (هياكل ومحركات).

* مواعيد التقديم:

– بداية التقديم: الأحد 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م.

– نهاية التقديم: السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م.

* رابط التقديم:

يبدأ التقديم خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر موقع الكلية الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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