5 مخاطر للتقليل من شرب المياه… تعرف عليها

تواصل ـ فريق التحرير:

وجه تجمع القصيم الصحي، بضرورة شرب كيمة كافية من الماء يوميا لتعويض النقص المفقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.

جاء ذلك في منشور على صحفته الرسمة بمواقف التواصل “تويتر”.

وقد حدد تجمع القصيم الصحي 5 اضرار، تنتج عن عدم شرب الكمية الكافية من المياه يوميا، هي:

تكوين حصوات الكلى الخمول والكسل ألم المفاصل ارتفاع ضعط الدم مشاكل بالهضم

فوائد الماء الصحية

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، ويشكل ما بين 50 % إلى 70%، من وزن جسمك، ويحتاج إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة.

كل خلية ونسيج وعضو في الجسم، يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح، وعلى سبيل المثال، يعمل الماء على:

التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية تليين المفاصل وتوسيدها حماية الأنسجة الحساسة

مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص

لقد حددت الأكاديمية الوطنية، للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة، إلى أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميا هي:

15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال

11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء

وتشمل هذه التوصيات جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة.

اقرأ أيضا:

3 مخاطر لشرب الماء المثلج في الصيف على مرضى القلب.. تعرف عليها