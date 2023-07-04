لتحسين صحة عقلك.. 5 نشاطات مارسها خلال الصيف

تواصل – فريق التحرير:

يعد فصل الصيف، فرصة مناسبة لممارسة العديد من الأنشطة المختلفة التي تعود على الفرد بالنفع.

ونصح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في “إنفوجراف” نشر عبر حسابه في موقع “تويتر” بالآتي:

القراءة:

تساعد قراءة المواضيع المختلفة على زيادة مستوى الذكاء وتعزيز وظائف العقل، كما أنها تخفف من التوتر بشكل كبير.

الكتابة:

حاول أن تقوم بكتابة ما تشعر به على الورق، فذلك يزيد من القدرة على التركيز والتحليل والإبداع.

الرياضة:

تساعد الرياضة على جعل الدماغ أكثر مرونة، مما يحسن صحته العامة، كما تحسن مهارات التنسيق والثقة بالنفس.

لغة جديدة:

يتطلب تعلم لغة جديدة مهام عدة تتضمن التحاليل وتعلم الكلمات التي تحسن من وظائف الدماغ بشكل ملحوظ.

السفر:

يساعد السفر على التقليل من التوتر وتعلم أمور جديدة عن الحياة والثقافات والمجتمع.

ويهدف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالمجتمع إلى نشر الثقافة والوعي بالأمراض النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها، ومساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيز للوصول لحياة أفضل.

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