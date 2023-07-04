جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل لهذا البرنامج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الكلية التطبيقية بالتعاون مع كلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامج “استيفاء متطلبات اختبار الزمالة” وذلك لخريجات كليات العلوم الإدارية.

ويبدأ التسجيل يوم الأحد 9يوليو 2023م، إلى نهاية يوم الخميس 20يوليو2023م.

ويُقام البرنامج خلال الفترة المسائية من الساعة 4-8 مساءً في مقر الجامعة.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تمكين الملتحقات الحاصلات على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها من استكمال (21) ساعة مطلوبة؛ للتقديم على اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والحصول على العضوية.

ويتضمَّن البرنامج (6) مقررات دراسية في المحاسبة، تُمنح المتقدمة سجل أكاديمي بالمقررات التي اجتازتها.

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شروط التقديم على البرنامج:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

-أنْ تكون قد اجتازت مسبقًا أثناء دراسة البكالوريوس على الأقل مقررًا واحدًا (مبادئ المحاسبة المالية) أو ما يكافئ ذلك في جامعتها.

ويأتي البرنامج ضمن دور الكلية التطبيقية لتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال رفع القيمة التنافسية لخريجات الجامعة، وبناء قدرات الطالبات، وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين التي تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية الوطنية.

ولمزيد من المعلومات عن البرنامج وآلية التقديم عليه، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

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