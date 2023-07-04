توضيح مهم لأمانة العاصمة المقدسة بشأن خدمة حاسبة الرسوم البلدية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الثلاثاء، توضيحًا هامًا بشأن خدمة حاسبة الرسوم البلدية.

ماذا تعرف عن حاسبة الرسوم البلدية؟

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن حاسبة الرسوم البلدية، هي خدمة إلكترونية تمكن العميل من حساب تكلفة الخدمات البلدية عبر منصة بلدي.

وأضافت أن حاسبة الرسوم المعلوماتية، هي خدمة تساعد المستفيد على حساب الرسوم المعلوماتية.

أهداف خدمة حاسبة الرسوم البلدية

وبينت أنه من خلال تطوير وتشغيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن خدمة حاسبة الرسوم البلدية تهدف إلى:

1 – إجراء عمليات حسابية دقيقة.

2 – تسهيل معرفة رسوم الخدمات البلدية على العملاء.

3 – تسهيل حساب الرسوم البلدية لخدمات الرخص التجارية، والإنشائية، والشهادة الصحية، ورخص الحفريات، ورخص أبراج الاتصالات.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة “حاسبة الرسوم المعلوماتية” عبر منصتها الإلكترونية “بلدي”.

كما أنّ الخدمة لا تقتصر على المستفيدين، بل إنها تعتبر خدمة مرجعية لموظفي الأمانات والبلديات.

خطوات الاستفادة من خدمة حاسبة الرسوم البلدية

ويمكن للمستفيدين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى منصة بلدي، وإتباع الخطوات التالية:

1 – تسجيل الدخول إلى “منصة بلدي”.

2 – اختيار “خدمات الرخص التجارية”.

3 – اختيار “خدمة تعديل رخصة”.

4 – الضغط على “تصحيح النشاط”.

5 – إدخال “سبب تصحيح النشاط”.

6 – اختيار “النشاط الجديد”.

7 – إدخال كافة البيانات المطلوبة .

8 – الضغط على “حساب الرسوم” ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخدمة يمكن زيارة منصة بلدي من خلال هذا الرابط.