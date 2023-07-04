منظومة جديدة من الذكاء الاصطناعي تشخص النوبات القلبية بدقة وسرعة

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استطاع فريق من الباحثين في جامعة بيتسبرج الأمريكية، ابتكار منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص أمراض القلب.

التقنية الجديدة تستطيع استخدام قراءات صور رسم القلب “التخطيط الكهربائي للقلب” من أجل تشخيص النوبات القلبية بشكل أكثر دقة وسرعة.

ويقول صلاح الزيتي، الباحث بكلية التمريض وطب الطوارئ والمتخصص في أمراض القلب في كلية طب جامعة بيتسبرج، حسب “الاقتصادية”:

عندما يتوجه المريض إلى المستشفى وهو يشعر بآلام في الصدر، فإن أول سؤال نطرحه هو ما إذا كان هذا المريض يشكو من نوبة قلبية”.

مريض القلب يحتاج الى 24 ساعة للتشخيص

وأوضح أن عملية قراءة رسم القلب واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة المرضية تستغرق نحو 24 ساعة”.

وأضاف أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد، يواجه هذه التحديات المهمة، عن طريق تحسين إمكانية تقييم المخاطر، بحيث يحصل المريض على الرعاية الصحية التي يحتاجها.

رصد التفاصيل الدقيقة لرسم القلب

وأكد أن منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة، يمكنها رصد التفاصيل الدقيقة لرسم القلب، التي يصعب على الأطباء في بعض الأحيان رصدها في تشخيص سبب أوجاع الصدر.

وقد عمد الفريق البحثي للدارسة الجديدة، إلى مقارنة النموذج الحوسبي الجديد بثلاثة معايير رئيسة لتشخيص النوبات القلبية.

وأكد الباحثون أن المنظومة الجديدة استطاعت التفوق على المعايير الثلاثة في تشخيص النوبات القلبية.

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المنظومة الجديدة تدعم أقسام الطوارئ

واستطاعت تصنيف المرضى، الذين يشكون من أوجاع في الصدر إلى ثلاث فئات، حسب درجة خطورة إصابتهم بالنوبات القلبية، ما بين منخفضة ومتوسطة ومرتفعة.

وأكد الباحث كريستيان مارتن جيل، الذي شارك في ابتكار المنظومة الجديدة، أنها ستساعد العاملين في أقسام الطوارئ على تشخيص النوبات القلبية.

وكذلك من يعانون من تراجع تدفق الدم في القلب بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالوسائل المعمول بها حاليًا.

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